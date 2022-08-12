Bloomberg: Турция помешала Западу изолировать российскую экономику

Турция похвасталась, что помешала США и Евросоюзу изолировать российскую экономику, сообщает обозреватель Bloomberg Патрик Сайкс.

Автор напомнил, что Запад ввёл беспрецедентные санкции в отношении России и попытался сократить её доходы от экспорта энергоресурсов. Однако член НАТО Турция продолжила активно торговать с РФ, несмотря на санкции.

"Одна страна открыто хвастается бумом торговли с Россией — Турция", — пишет Сайкс.

Ранее турецкий министр транспорта Адиль Караисмайлоглу сообщил, что в январе-апреле текущего года на 58% вырос объём торговли автомобилями с РФ. Также стало известно, что в первом полугодии экспорт турецких товаров в Россию достиг максимума за последние восемь лет.

Сайкс отметил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган реализует новую экономическую модель, которая заключается в углублении торговых связей с РФ, которая сейчас нуждается в партнёрах. Однако такое поведение Анкары может расстроить США и европейские страны, которые пытались изолировать экономику России жёсткими санкциями, подчеркнул автор материала.