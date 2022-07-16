Ряд профильных министерств, в том числе Минпромторг, Минфин и Минэкономразвития рассматривают инициативу упрощения НДС на социально значимые товары. По словам замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова, сейчас специалисты оценивают все риски.
В том числе ведомства просчитывают, приведёт ли обнуление НДС к снижению цен на продукты для конечного покупателя.
"Сейчас оценивается целесообразность и самое главное — последствия этого решения. Решение по обнулению НДС, конечно, может быть принято, но прежде мы все должны чётко понимать — приведёт ли это к снижению цен или нет, - сообщил замминистра на брифинге"
По словам замминистра, некоторые компании уже снизили наценку на 5-10 процентов. Как подчеркнул Евтухов, специалисты должны всё "взвесить и проанализировать".
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