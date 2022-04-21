В Минпромторге рассказали о стараниях иностранных компаний вернуться на российский рынок. Мечтают вновь торговать в РФ бренды IKEA, Dutti, Zara, Pull & Bear и другие.
Как сообщает замглавы ведомства Виктор Евтухов, IKEA ищет возможность снова открыть торговые точки в России. Он отмечает, что нидерландская фирма по продаже мебели и товаров для дома занята настройкой логистики поставок с целью обеспечить ассортимент товаров.
Подобные цели, по словам Евтухова, ставят перед собой и другие фирмы, которые временно прекратили свою деятельность на территории России.
Ранее главу RT Маргариту Симоньян возмутило то, что IKEA оставляет без работы русских людей. Телеведущая призвала национализировать склады и магазины беглой компании.
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Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".
Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".