IKEA ищет возможность снова работать в России — Минпромторг

В Минпромторге рассказали о стараниях иностранных компаний вернуться на российский рынок. Мечтают вновь торговать в РФ бренды IKEA, Dutti, Zara, Pull & Bear и другие.

Как сообщает замглавы ведомства Виктор Евтухов, IKEA ищет возможность снова открыть торговые точки в России. Он отмечает, что нидерландская фирма по продаже мебели и товаров для дома занята настройкой логистики поставок с целью обеспечить ассортимент товаров.

Подобные цели, по словам Евтухова, ставят перед собой и другие фирмы, которые временно прекратили свою деятельность на территории России.

Ранее главу RT Маргариту Симоньян возмутило то, что IKEA оставляет без работы русских людей. Телеведущая призвала национализировать склады и магазины беглой компании.