Главу RT Маргариту Симоньян возмутило то, что ИКЕА оставляет без работы русских людей. Журналистка предложила национализировать склады и магазины беглой компании.

Свою точку зрения Маргарита Симоньян выразила в передаче Владимира Соловьёва.

"А чего мы не национализируем просто эту ИКЕА: все эти склады, все эти магазины? Там работают наши люди, они сейчас останутся без работы. С какой стати? Это наша земля. Мы их сюда пустили. Они ведут себя по-свински, они нарушают все приемлемые нормы", — возмутилась телеведущая.