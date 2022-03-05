Главу RT Маргариту Симоньян возмутило то, что ИКЕА оставляет без работы русских людей. Журналистка предложила национализировать склады и магазины беглой компании.
Свою точку зрения Маргарита Симоньян выразила в передаче Владимира Соловьёва.
"А чего мы не национализируем просто эту ИКЕА: все эти склады, все эти магазины? Там работают наши люди, они сейчас останутся без работы. С какой стати? Это наша земля. Мы их сюда пустили. Они ведут себя по-свински, они нарушают все приемлемые нормы", — возмутилась телеведущая.
Симоньян объяснила, что стоит сделать процедуру национализации нидерландской торговой группы, специализирующейся на продаже мебели и товаров для дома, максимально быстрой и простой.
"Кнопочку нажал и всё", — объяснила Маргарита.
Владимир Соловьёв поддержал свою коллегу.
"Белорусские фабрики скопируют продукцию, которую делают в ИКЕА, на счёт раз", — отметил Соловьяёв.
Ранее стало известно, что власти Италии арестовали особняки Владимира Соловьёва на озере Комо.
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