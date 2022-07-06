В Le Figaro сочли рубль "самой успешной валютой планеты"

Французские аналитики заявили, что рубль можно назвать наиболее успешной валютой. Как напомнили в СМИ, его курс врос на 45-50% по отношению к евро и доллару.

"Рубль оказался "островком процветания в океане финансовой нестабильности" и самой успешной валютой планеты", — написали в Le Figaro.

По словам журналистов, российская валюта остаётся сильной благодаря работе руководителя Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной. В издании подчеркнули, что западные чиновники и политики в Азии уважают главу регулятора, в том числе за "спасение рубля" в 2014 году.

Также в СМИ отметили, что евро упало на 1%. Из-за этого подорожает импорт на 0,3% за год и увеличится стоимость товаров, предупредили аналитики.

Ранее экономист Владислав Гинько заявил, что укрепление рубля является выгодным для россиян.