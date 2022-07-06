Французские аналитики заявили, что рубль можно назвать наиболее успешной валютой. Как напомнили в СМИ, его курс врос на 45-50% по отношению к евро и доллару.
"Рубль оказался "островком процветания в океане финансовой нестабильности" и самой успешной валютой планеты", — написали в Le Figaro.
По словам журналистов, российская валюта остаётся сильной благодаря работе руководителя Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной. В издании подчеркнули, что западные чиновники и политики в Азии уважают главу регулятора, в том числе за "спасение рубля" в 2014 году.
Также в СМИ отметили, что евро упало на 1%. Из-за этого подорожает импорт на 0,3% за год и увеличится стоимость товаров, предупредили аналитики.
Ранее экономист Владислав Гинько заявил, что укрепление рубля является выгодным для россиян.
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