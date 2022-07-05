Аналитик Михайлов допустил рост курса доллара до 65 рублей

Аналитик Bitzlato Алексей Михайлов рассказал, почему курс доллара начал расти. По словам специалиста, этот показатель останется на уровне 60 рублей или увеличится до 64-65 рублей.

"В течение этой недели в правительстве проходит ряд совещаний, по итогам которых будут приниматься реальные, конкретные шаги по достижению сбалансированного курса отечественной валюты", — сказал эксперт, передаёт RT.

Собеседник издания подчеркнул, что уже на фоне ожидания мер российских властей курс доллара меняется. По информации Михайлова, из-за решения правительства РФ по бюджетному правилу вырастет стоимость иностранных валют.

По данным официального сайта Московской биржи на вторник, пятое июля, курс доллара поднялся выше 62 рублей.