Аналитик Bitzlato Алексей Михайлов рассказал, почему курс доллара начал расти. По словам специалиста, этот показатель останется на уровне 60 рублей или увеличится до 64-65 рублей.
"В течение этой недели в правительстве проходит ряд совещаний, по итогам которых будут приниматься реальные, конкретные шаги по достижению сбалансированного курса отечественной валюты", — сказал эксперт, передаёт RT.
Собеседник издания подчеркнул, что уже на фоне ожидания мер российских властей курс доллара меняется. По информации Михайлова, из-за решения правительства РФ по бюджетному правилу вырастет стоимость иностранных валют.
По данным официального сайта Московской биржи на вторник, пятое июля, курс доллара поднялся выше 62 рублей.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Американцы в очередной раз всем соврали, скрыв от общественности реальное количество ракетных систем залпового огня HIMARS, поставленных Украине.