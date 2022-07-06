Гинько: сильный рубль "притормаживает" конкурентоспособность экономики РФ

Экономист Владислав Гинько прокомментировал рост курса иностранных валют. По словам специалиста, укрепление рубля "притормаживает" конкурентоспособность экономики нашей страны.

При этом эксперт отметил, что увеличение стоимости отечественной валюты можно назвать выгодным для потребителей и импортёров.

"Я хотел бы заметить, что наш сильный рубль позволяет переносить часть производств в дружественные страны", — подчеркнул экономист, слова которого приводит RT.

В качестве примера таких государств собеседник издания назвал Китай и Индию. Они не поддерживают ограничительные меры западных чиновников, напомнил Гинько.

По данным официального сайта Московской биржи на среду, шестое июля, курс доллара составил 64 рубля.