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Кричевский о планах по восстановлению Украины: "Афера века"

Экономика

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль накануне оценил стоимость восстановления Украины в 750 млрд долларов.

Российский экономист Никита Кричевский в своём аккаунте мессенджера прокомментировал слова главы правительства Незалежной.

"Странные люди. Они обсуждают деньги, которых у них нет, в условиях, когда боевые действия, по сути, только разворачиваются, для территории, границы которой не знает никто. Афера века. Под прикрытием разговоров о плане Маршалла, цель которого была не восстановление Германии, а создание промышленного пояса вокруг соцблока”, — сообщаает аналитик.

По словам экономиста, его весьма удивила озвученная сумма, ведь даже 1 процент от названного числа — это уже очень серьёзные деньги.

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Автор: Дмитрий Плотников
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