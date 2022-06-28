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Придыбайло: к Зеленскому немало вопросов по поводу денег со стороны Запада

Мир

Украинский президент Владимир Зеленский пригрозил российским военным "судом, где бы они ни находились". Угрожал он и Белоруссии.

Придыбайло: к Зеленскому немало вопросов по поводу денег со стороны Запада

Журналист Константин Придыбайло рассказал, зачем лидер Незалежной использует подобную риторику.

Риторика в адрес Белоруссии в целом оправдана, ведь Минск открыто выступил партнёром Москвы, а те, кто дружат с РФ, дружат против Киева, отметил эксперт в интервью "Журналистской правды".

Все деньги, которые когда-то были направлены в оппозицию Лукашенко, сейчас переправлены на "украинскую тему".

"На мой взгляд, все это торг и происходит из-за денег, потому что те деньги, которые были направлены против Лукашенко, сейчас направлены против Путина и если можно в данный момент монетизировать какой-то хейт, то это спецоперация. Мы прекрасно знаем, что к Зеленскому есть масса вопросов по поводу денег со стороны Запада, куда они девались", — говорит Придыбайло.

Но это обычный популизм. Минск никто не втягивает, он поддерживает СВО. А Украина вообще должна сказать спасибо белорусам, потому что большое количество беженцев когда-то поехали именно туда, заявил аналитик.

"Многие из них сейчас граждане Белоруссии. Зеленскому бы лучше помолчать сейчас", — подытожил журналист.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Любовь Степушова
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