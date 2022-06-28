Россия смогла минимизировать негативное влияние введённых против неё западных санкций, и продолжить жить в обычном режиме. Такое мнение высказали журналисты издания Asia Times.
По мнению обозревателя Лили Онг, хорошее доказательство этому — прошедший в Санкт-Петербурге международный экономический форум, обстановка на котором была на удивление спокойной, деловой и позитивной.
"На заседаниях и дискуссиях было весьма многолюдно, а там, где ключевыми темами были азиатские проблемы и западные инвестиции, — и вовсе битком. Общий настрой был такой: собравшиеся компании изъявили желание защищать свои коммерческие интересы и вести дела как обычно", — сказано в статье.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц в очередной раз обратился к Китаю с просьбой поддержать антироссийские санкции.
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