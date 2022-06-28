Asia Times: санкции Запада никак не подействовали на Россию

Россия смогла минимизировать негативное влияние введённых против неё западных санкций, и продолжить жить в обычном режиме. Такое мнение высказали журналисты издания Asia Times.

По мнению обозревателя Лили Онг, хорошее доказательство этому — прошедший в Санкт-Петербурге международный экономический форум, обстановка на котором была на удивление спокойной, деловой и позитивной.

"На заседаниях и дискуссиях было весьма многолюдно, а там, где ключевыми темами были азиатские проблемы и западные инвестиции, — и вовсе битком. Общий настрой был такой: собравшиеся компании изъявили желание защищать свои коммерческие интересы и вести дела как обычно", — сказано в статье.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц в очередной раз обратился к Китаю с просьбой поддержать антироссийские санкции.