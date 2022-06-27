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Myśl Polska: Польша "перехитрила" Россию и устроила коллапс самой себе

Экономика

Власти Польши вполне уверены в том, что Россия собирается спровоцировать энергетический коллапс. Об этом, например, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Myśl Polska: Польша "перехитрила" Россию и устроила коллапс самой себе

Однако автор издания Myśl Polska Пшемыслав Пяста считает, что в Варшаве и сами вполне справились с проблемой, устроив энергетический кризис в собственной стране. "Сумели даже обойтись без России", — отмечает польский журналист.

По мнению журналиста, премьер-министр Польши "зациклен" на российском президенте. Если в поисковике в интернете ввести слова "Путин" и "Моравецкий", то через секунду вашим глазам предстанет ошеломляющий результат — более пяти миллионов релевантных ссылок, отмечается в статье.

И 90 процентов из этого числа — речи главы польского правительства о президенте России. А Владимир Путин о Матеуше Моравецком вообще не говорит, говорится в статье, которая была переведена "ИноСМИ".

В ходе недавнего саммита лидеров государств Евросоюза Матеуш Моравецкий не стал отходить от традиции и стал уверять своих коллег в том, что Россия намерена вызвать в мире "длительный энергетический кризис".

Судя по всему, имелось в виду сокращение поставок по газопроводу "Северный поток-1". Причина, напомним, в том, что "Газпром" не получил компрессоры, которые были отправлены на техническую профилактику в Канаду.

При этом, напомним, Варшава постоянно подчёркивает, что не зависит от импорта энергоносителей из России, а именно газа, нефти и угля. И Польша позиционирует себя как сторонницу полного отказа от импорта российских энергоносителей.

Сие, однако, ничуть не помешало Моравецкому заявить о "газовой провокации" со стороны России.

Однако автор статьи в Myśl Polska считает, что его страна сама устроила себе подобный кризис и винить Россию здесь не в чем.

Начало было положено "эко-безумием Евросоюза", из-за которого Польша отказалась от угля. А затем был прекращен импорт и других энергоносителей из России.

"Нет российским энергоресурсам — и мы, как по взмаху волшебной палочки, становимся от нее независимыми. Так же, как и от здравого смысла. Эта независимость от последнего уже входит для нас в привычку", — отметил обозреватель польского издания.

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Автор: Антон Куликов
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