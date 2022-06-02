EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лебедева

Приступ честности Моравецкого: Польше выгоден союз с Украиной

Мир

Киев и Варшава договорились о создании совместного предприятия по производству оружия. А ещё подписали ряд документов "о сотрудничестве", например, о поставках электроэнергии с Хмельницкой АЭС в Польшу.

Приступ честности Моравецкого: Польше выгоден союз с Украиной

Все соглашения, как отмечается, направлены на усиление интеграции Украины с Польшей. Причём, Варшаве такой "союз" очень выгоден. Да она этого и не скрывает.

Так, по словам премьер-министра Матеуша Моравецкого, Польша сможет не только получать электричество подешёвке, заработать на восстановлении украинской инфраструктуры, но и заниматься реэкспортом украинского зерна. О чём Евросоюз Варшаву уже попросил и даже деньги на это выделил.

И это Моравецкий ещё умолчало том, что совместное производство оружия даст полякам доступ к оставшимся на Украине оружейным технологиям: производство авиадвигателей, ракет, бронетехники, электронных приборов и других образцов вооружения.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы польша украина матеуш моравецкий
Новости
Приступ честности Моравецкого: Польше выгоден союз с Украиной
Зеленский обвинил Евросоюз в чересчур долгом обсуждении санкций против России
НМ ДНР закроют котёл в районе Лисичанска и Северодонецка через несколько дней
Die Welt: ЕС преподнёс подарок РФ, ставший сокрушительным ударом для Украины
Американцев уличили в тайном "параллельном импорте"
Российские и донецкие военные отбили атаку на посёлок Верхнеторецкое
В Запорожской области начали национализировать украинское имущество
Захарова думала, что уже давно находится в санкционном списке США
Бойцы ВСУ продают американские ПТРК "Джавелин" в даркнете за 30 тыс. долларов
Наёмникам из Чехии тяжело воевать на Украине
Популярное
Силовые структуры
Отступившие боевики ВСУ из Красного Лимана запретили танкистам открывать огонь

Российская армия продолжает проведение военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

Отступившие боевики ВСУ из Красного Лимана запретили танкистам открывать огонь
Отец Макгрегора ответил Зеленскому за слова о сыне и Путине: закрой поганый рот
Общество
Отец Макгрегора ответил Зеленскому за слова о сыне и Путине: закрой поганый рот
Силовые структуры
В Карачаевске простились с летчиком-асом Канаматом Боташевым
Силовые структуры
Снайпер из Польши оборудовал огневую позицию на куполе церкви в Дробышеве
Любовь Степушова На Украине назвали "самое ужасное" для ВСУ — ощущение беззащитности Любовь Степушова Людмила Черткова День защиты детей — теперь тоже праздник со слезами на глазах Людмила Черткова Ольга Лазарева Расследование работы Форин-офиса в России продолжается: названы ещё 59 имён агентов влияния Ольга Лазарева
Силовые структуры
Военные морской пехоты ВМС ВСУ отказались воевать с ВС РФ из-за больших потерь
Силовые структуры
Трофеи на позициях ВСУ близ Святогорска говорят о тяжёлой ситуации с оружием
В Болгарии резко увеличился отток украинских беженцев
Мир. Новости мира
В Болгарии резко увеличился отток украинских беженцев
Последние материалы
Подмосковная "Единая Россия" подарила воспитанникам красногорского образовательного центра "Созвездие" из ДНР путевки в Ялту
Американцев уличили в тайном "параллельном импорте"
Российские и донецкие военные отбили атаку на посёлок Верхнеторецкое
В Запорожской области начали национализировать украинское имущество
Захарова думала, что уже давно находится в санкционном списке США
Борис Кулик объяснил, почему отключение от SWIFT – это совсем не страшно
Бойцы ВСУ продают американские ПТРК "Джавелин" в даркнете за 30 тыс. долларов
Наёмникам из Чехии тяжело воевать на Украине
Дандыкин: в украинском флоте остались только надувные лодки и катера
BMW M3, Subaru BRZ ещё три лучших спорткара с мощным двигателем
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников