Приступ честности Моравецкого: Польше выгоден союз с Украиной

Киев и Варшава договорились о создании совместного предприятия по производству оружия. А ещё подписали ряд документов "о сотрудничестве", например, о поставках электроэнергии с Хмельницкой АЭС в Польшу.

Все соглашения, как отмечается, направлены на усиление интеграции Украины с Польшей. Причём, Варшаве такой "союз" очень выгоден. Да она этого и не скрывает.

Так, по словам премьер-министра Матеуша Моравецкого, Польша сможет не только получать электричество подешёвке, заработать на восстановлении украинской инфраструктуры, но и заниматься реэкспортом украинского зерна. О чём Евросоюз Варшаву уже попросил и даже деньги на это выделил.

И это Моравецкий ещё умолчало том, что совместное производство оружия даст полякам доступ к оставшимся на Украине оружейным технологиям: производство авиадвигателей, ракет, бронетехники, электронных приборов и других образцов вооружения.