Эксперт Барабанов об угрозе голодомора: "Это просто новый фокус"

Профессор МГИМО, глава дискуссионного клуба "Валдай" Олег Барабанов в беседе с Pravda. Ru объяснил, для чего Запад культивирует тему мирового голода и дефицита зерна.

Барабанов рассказал, что Украина была достаточно крупным поставщиком зерна вместе с Россией и поставляла сельхозпродукцию в Северную Африку и Ближний Восток.

При этом эксперт уверен, что зерновую тему используют в политических целях. Он считает, что таким образом в мире подогревают интерес к военному конфликту на Украине.

"Надо чем-то другим пронять. Вот и используется зерновая тема. Я не хочу сказать, что проблемы нет. Она есть, для ряда стран региона она действительно сильна. Блокирование логистической финансовой поставок российского зерна, кстати, ударит гораздо сильнее, чем недопоставки украинского зерна, поскольку экспорт России в 4-4,5 раз больше экспорта Украины в тот же самый регион", — объяснил профессор.

Барабанов назвал медийными технологиями заявления, что президент России может стать причиной продовольственного кризиса на мировом уровне.

"Говорить о том, что Путин морит мир голодом — это просто новый фокус. Когда смакование "зверств" уже не работает, то вот — голодомор. Это же информационная технология", — выразил свою точку зрения эксперт.

Ранее сообщалось, что в Рубежном Луганской Народной Республики горит элеватор на 30 тысяч тонн зерна.