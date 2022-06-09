Путин: Ушедшие из России иностранные компании "пожалеют об этом"

Иностранные компании, покинувшие российский рынок, пожалеют о своём решении, заявил президент РФ Владимир Путин. Это не угроза, а последствия отсутствия суверенитета у отдельных стран, объяснил он.

"В сегодняшних условиях, когда кто-то там куда-то спрыгнул, ушёл, предпочёл прекратить здесь деятельность, они пожалеют об этом. Это не угроза. Они пожалеют, потому что Россия — страна с огромными возможностями", — сказал глава государства на встрече с молодыми предпринимателями в Москве.

Путин добавил, что многие компании уже жалеют об уходе с российского рынка. Это происходит из-за политики некоторых государств, которые не в состоянии принимать самостоятельные решения, объяснил президент.

"Многие жалеют, что приходится уходить, но это всё проявления того внутреннего состояния стран, которые не могут принимать суверенных решений", — подчеркнул российский лидер.