Сеть кофеен Starbucks окончательно покинула рынок России

Компания Starbucks, владеющая самой крупной сетью кофеен в мире, сообщила об окончательном уходе с российского рынка.

В пресс-релизе указано, что бренд больше не будет присутствовать на рынке РФ.

После начала спецоперации на Украине компания Starbucks объявила о том, что приостанавливает свою деятельность в России и закрывает все свои кофейни в стране.

В Starbucks отметили, что две тысячи российских сотрудников компании будут получать зарплату ещё полгода. Кроме того, им помогут трудоустроиться в другие места.

Компания была основана в 1971 году в США. На сегодняшний день сеть Starbucks насчитывает 32 тысячи кофеен по всему миру.

Ранее стало известно, что теперь в России американская сеть общепита McDonald's будет называться Mс. По данным источника, 600 ресторанов перешли к франчайзи-партнёру сети, который ранее управлял 25 заведениями.



