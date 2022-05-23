Компания Starbucks, владеющая самой крупной сетью кофеен в мире, сообщила об окончательном уходе с российского рынка.
В пресс-релизе указано, что бренд больше не будет присутствовать на рынке РФ.
После начала спецоперации на Украине компания Starbucks объявила о том, что приостанавливает свою деятельность в России и закрывает все свои кофейни в стране.
В Starbucks отметили, что две тысячи российских сотрудников компании будут получать зарплату ещё полгода. Кроме того, им помогут трудоустроиться в другие места.
Компания была основана в 1971 году в США. На сегодняшний день сеть Starbucks насчитывает 32 тысячи кофеен по всему миру.
Ранее стало известно, что теперь в России американская сеть общепита McDonald's будет называться Mс. По данным источника, 600 ресторанов перешли к франчайзи-партнёру сети, который ранее управлял 25 заведениями.
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