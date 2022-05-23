EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Игорь Рябов

Сеть кофеен Starbucks окончательно покинула рынок России

Экономика

Компания Starbucks, владеющая самой крупной сетью кофеен в мире, сообщила об окончательном уходе с российского рынка.

Сеть кофеен Starbucks окончательно покинула рынок России

В пресс-релизе указано, что бренд больше не будет присутствовать на рынке РФ.

После начала спецоперации на Украине компания Starbucks объявила о том, что приостанавливает свою деятельность в России и закрывает все свои кофейни в стране.

В Starbucks отметили, что две тысячи российских сотрудников компании будут получать зарплату ещё полгода. Кроме того, им помогут трудоустроиться в другие места.

Компания была основана в 1971 году в США. На сегодняшний день сеть Starbucks насчитывает 32 тысячи кофеен по всему миру.

Ранее стало известно, что теперь в России американская сеть общепита McDonald's будет называться Mс. По данным источника, 600 ресторанов перешли к франчайзи-партнёру сети, который ранее управлял 25 заведениями.


Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Игорь Рябов
Sberbank
Новости
Санкции против РФ и помощь Киеву пролоббировали Ходорковский, Ахметов и Пинчук
Сеть кофеен Starbucks окончательно покинула рынок России
Зеленский раздражает американцев: "Его показывают больше, чем Байдена"
"Воскрес убитый" разведкой ВСУ и Западом генерал ВС РФ Герасимов
Кнутов: "Уже существует карта раздела Украины"
В Москве наградили лучших молодых ученых
Командир десантно-штурмового взвода Гайфуллин погиб в ходе спецоперации
Сапёр ВС РФ: боевики ВСУ стали привязывать к своим минам рыболовные крючки
Bild: Германия блокирует поставку 100 БМП Marder на Украину
Политолог Данилин: приговор Шишимарину был назначен Киевом ещё до суда
Популярное
Мир. Новости мира
Зеленский: одной из сильнейших армий мира ВС Украины "сломали хребет"

Со слов президента Незалежной, украинская армия одерживает одну победу за другой. А вскоре ВСУ и вовсе отбросят ВС России на первоначальные позиции.

Зеленский: одной из сильнейших армий мира ВС Украины "сломали хребет"
Норвегия отклонила призыв Польши делиться с Украиной прибылью от нефти и газа
Мир. Новости мира
Норвегия отклонила призыв Польши делиться с Украиной прибылью от нефти и газа
Мир. Новости мира
Генерал армии США Милли: риск серьёзного конфликта с Россией растёт
Силовые структуры
Аналитик Купер: группировке ВСУ в Лисичанске и Северодонецке наступает конец
Людмила Черткова США готовы воевать за Тайвань. Украине обидно Людмила Черткова Любовь Степушова Китай формирует БРИКС+ , чтобы встретить санкции США Любовь Степушова Инна Новикова "Подземный гарнизон": Как хочется жить! О героях СССР и ушлёпках "Азовстали" Инна Новикова
Новости Украины
Зеленский сдал полякам бывшую Украину
Силовые структуры
На Украине мгновенным ударом уничтожены минимум 50 единиц военной техники
Военкор Поддубный: ВСУ ждёт новая катастрофа в Северодонецке
Мир. Новости мира
Военкор Поддубный: ВСУ ждёт новая катастрофа в Северодонецке
Последние материалы
Зеленский раздражает американцев: "Его показывают больше, чем Байдена"
"Воскрес убитый" разведкой ВСУ и Западом генерал ВС РФ Герасимов
Кнутов: "Уже существует карта раздела Украины"
В Москве наградили лучших молодых ученых
Командир десантно-штурмового взвода Гайфуллин погиб в ходе спецоперации
Сапёр ВС РФ: боевики ВСУ стали привязывать к своим минам рыболовные крючки
Bild: Германия блокирует поставку 100 БМП Marder на Украину
Политолог Данилин: приговор Шишимарину был назначен Киевом ещё до суда
Поддубный: в боях за Северодонецк ВСУ применили станции контрбатарейной борьбы
"Начинаем перестройку": Кудрин прогнозирует экономике России два сложных года
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников