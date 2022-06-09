Новая сеть бюджетных ресторанов быстрого питания, которая заменит ушедший McDonald's, выбрала новый логотип.
Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу компании.
На логотипе изображены две оранжевые палочки и красно-оранжевый круг. По задумке автора, они означают фирменные блюда — картошку-фри и бургер.
Напомним, компания McDonald's сообщила о приостановке работы в России 14 марта на фоне спецоперации на Украине. Все объяснили якобы возникшими "техническими и логистическими сложностями".
Позже активы американского фастфуда выкупил бизнесмен Александр Говор. В начале лета предприниматель сообщил, что рестораны откроются в июне.
По его словам, к перезапуску уже готовы 840 предприятий общепита. Меню сильно не изменится: названия максимально приблизят к "старому" перечню блюд. Ценовая политика останется тоже в тех же пределах.
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