Потери украинской экономики на фоне российской спецоперации составляют 600 млрд долларов. Такую оценку приводит правительство Украины.
"Общие потери экономики уже достигли 600 млрд долларов", — говорится в сообщении кабмина.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что на восстановление страны потребуется 500 млрд долларов. Позднее украинский президент Владимир Зеленский озвучивал сумму 550 млрд долларов.
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Российская армия продолжает проведение военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.