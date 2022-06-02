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Автор Камиль Джабраилов

В 600 млрд долларов оценило правительство Украины потери от спецоперации

Экономика

Потери украинской экономики на фоне российской спецоперации составляют 600 млрд долларов. Такую оценку приводит правительство Украины.

"Общие потери экономики уже достигли 600 млрд долларов", — говорится в сообщении кабмина.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что на восстановление страны потребуется 500 млрд долларов. Позднее украинский президент Владимир Зеленский озвучивал сумму 550 млрд долларов.

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Автор: Камиль Джабраилов
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