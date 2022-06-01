Глава офиса Зеленского сообщил о потерях Украины: 35% ВВП и 200 заводов

Руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что страна потеряла 35% ВВП и 200 заводов из-за российской спецоперации.

По словам Ермака, из Украины уехали пять миллионов человек, ещё столько же перебрались на запад страны из горячих точек.

"Война забрала 35% украинского ВВП. Мы потеряли более 200 заводов", — сказал Ермак во время выступления перед парламентом Ирландии.

Он добавил, что страна понесла убытки на сумму 600 миллиардов долларов.

Ранее экс-депутат Рады Олег Царёв заявил, что в ходе спецоперации Россия не уничтожает стратегически важные объекты инфраструктуры, ликвидация которых погрузила бы Украину в хаос. Если тактика российской армии поменяется, и удары будут наноситься по электрическим подстанциям, то украинские предприятия остановятся, а города лишатся электроэнергии.