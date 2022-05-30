Новый McDonald’s уже готовится к открытию в Волгограде

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's готовится к открытию под новым брендом в Волгограде, об этом пишет novostivolgograda.ru.

Отмечается, что городские точки уже приступили к закупкам посуды и кухонного инвентаря. Персонал оповестили, что возобновить работу рестораны могут в ближайшие недели.

Ранее стало известно, что McDonald's продаёт свой бизнес в РФ и уходит из страны. Минпромторг предложил россиянам подумать, какое название дать новому российскому фастфуд. Креативные варианты предложили жители Ставропольского края: "Булкомяс", "Вкусняк" или "Быстроед".

Рестораны собираются вернуться к работе на территории РФ уже этим летом, но под другим брендом. Планируется сменить логотип, название и некоторые позиции меню.