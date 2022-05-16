Компания McDonald's объявила об окончательном уходе с российского рынка

McDonald's окончательно покинет российский рынок, процедура продажи бизнеса уже началась. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Представители McDonald's отметили, что компания планирует продать все свои рестораны в РФ местному покупателю.

"McDonald's намерен инициировать процесс "деархизации" этих ресторанов, что влечёт за собой запрет на использование названия, логотипа, брендинга и меню McDonald's", — сказано в пресс-релизе, размещённом на сайте Cision PR Newswire.

При этом подчёркивается, что компания сохранит свои товарные знаки на территории России.

Президент и главный исполнительный директор McDonald's Крис Кемпчински подчеркнул: в РФ работают хорошие поставщики и сотрудники, однако компания привержена глобальному сообществу и хочет "оставаться непоколебимой в своих ценностях". Он также добавил, что на фоне специальной военной операции по демилитаризации Украины вести бизнес в РФ невозможно.