Ресторатор Бухаров о возвращении McDonald's в Россию: "Не стоит ждать"

Президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров заявил, что McDonald's вряд ли вернётся в Россию, поэтому российское подразделение компании будет продано по частям или передано в управление менеджменту.

"Россиянам не стоит ждать возвращения McDonald's под этим брендом. Компания каждый день несет убытки. В какой-то момент, если не будет найден покупатель, они будут признаны банкротом", — сказал Бухаров в беседе с РИА Новости.

Он допустил, что в скором времени головная компания McDonald's начнёт продавать бизнес в России по частям или передаст его в управление российским менеджерам.

По словам Бухарова, препятствием для возвращения McDonald's в Россию являются также контракты с Coca-Cola и Paulig, которые также объявили об уходе с российского рынка, при этом последняя уже продала свой бизнес в России.

Ресторатор отметил, что McDonald's должен найти замену этим компаниям, прежде чем вернуться на российский рынок. Он добавил, что поставщики продолжают отгружать продукцию в те рестораны McDonald's, которые работают в РФ по франшизе.

Ранее McDonald's, Coca-Cola и PepsiCo приостановили свою деятельность в России, выразив таким образом протест против спецоперации Вооружённых сил РФ на Украине.