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Автор Юлия Миленина

Врачи увидели плюсы в уходе McDonald’s и KFC из России

Здоровье

Врачи считают, что уход с российского рынка сетей быстрого питания, таких как McDonald's и KFC, положительно скажется на здоровье граждан.

Врачи увидели плюсы в уходе McDonald’s и KFC из России

Они напомнили, что в продукции этих брендов содержатся глутамат натрия и усилители вкуса. По словам врача-эндокринолога Марии Калошиной, изначально McDonald's создавался на Западе для людей с низкими доходами, которые не могли позволить себе качественную еду, а в РФ его вывели в тренды.

Медик подчеркнула: при потреблении пищи из этого ресторана организм получает максимум сахара и соли. К тому же некоторые взрослые и дети, зависимые от американского фастфуда, сталкиваются с ожирением. 

"Подобные проблемы приводят к атеросклерозу сосудов, онкологии, инфарктам, инсультам, сахарному диабету. Все эти заболевания хронические и трудно поддаются коррекции", — сказал заведующий эндоскопическим отделением Долгопрудненской больницы Михаил Завьялов в интервью интернет-изданию "Подмосковье Сегодня".

Специалист добавил, что в текущей ситуации россияне получили возможность пересмотреть свой рацион питания.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Елена Андреева
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