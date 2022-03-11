Врачи увидели плюсы в уходе McDonald’s и KFC из России

Врачи считают, что уход с российского рынка сетей быстрого питания, таких как McDonald's и KFC, положительно скажется на здоровье граждан.

Они напомнили, что в продукции этих брендов содержатся глутамат натрия и усилители вкуса. По словам врача-эндокринолога Марии Калошиной, изначально McDonald's создавался на Западе для людей с низкими доходами, которые не могли позволить себе качественную еду, а в РФ его вывели в тренды.

Медик подчеркнула: при потреблении пищи из этого ресторана организм получает максимум сахара и соли. К тому же некоторые взрослые и дети, зависимые от американского фастфуда, сталкиваются с ожирением.

"Подобные проблемы приводят к атеросклерозу сосудов, онкологии, инфарктам, инсультам, сахарному диабету. Все эти заболевания хронические и трудно поддаются коррекции", — сказал заведующий эндоскопическим отделением Долгопрудненской больницы Михаил Завьялов в интервью интернет-изданию "Подмосковье Сегодня".

Специалист добавил, что в текущей ситуации россияне получили возможность пересмотреть свой рацион питания.

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