Россияне придумали, как переименовать McDonald's: "Булкомяс" и "Рашенмак"

McDonald's продаёт свой бизнес в РФ и уходит из страны, минпромторг предложил россиянам подумать, какое название дать новому российскому фастфуду, об этом пишет newstracker.ru.

Отмечается, что рестораны могут возобновить работу на территории РФ уже в середине лета, но под другим брендом. Планируется сменить логотип, название и некоторые позиции меню.

Креативные варианты предложили жители Ставропольского края: "Булкомяс", "Вкусняк" или "Быстроед". Были и более традиционные потенциальные названия: "Чудо-терем", "Расстегай", "Только у дяди Вани", "Колобок".

Другие пользователи заявили, что если куда и повалит толпа любителей фаст-фуда, то это в "Альтбургер", "Рашенмак" или "Румак".

Ранее сообщалось, что McDonald's окончательно уходит с рынка РФ. Компания планирует продать все свои российские рестораны местному покупателю.

В ряде западных стран была развёрнута информационная кампания против тех, кто сохраняет свой бизнес в России. Стало известно, что McDonald's принял решение временно закрыть все рестораны в РФ и приостановить операции на российском рынке.