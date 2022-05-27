В России ожидается небывалый урожай зерна, срочно нужны новые суда для экспорта

Минсельхоз РФ опубликовал прогноз на урожай зерновых в 2022 году. По данным ведомства, количество собранного зерна будет на уровне максимальных показателей.

Уже очевидно, что прошлогодний уровень урожайности зерновых будет превышен. Но для преодоления всемирного продовольственного кризиса пшеницу необходимо импортировать, а с этим есть сложности.

По словам главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева, его ведомство, совместно со специалистами Минпромторга и Минтранса, прорабатывает возможность приобретения и строительства новых судов, чтобы осуществлять экспорт продовольствия из России.

"Совместно с иностранными партнёрами и коллегами из других ведомств занимаемся вопросом и в целом находим необходимые решения", — заявил Патрушев.

Текущая мировая ситуация сильно осложняет логистику. России стоит перестать надеяться на международных партнёров, а обзавестись собственным достаточным торговым флотом.