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Автор Антон Уткин

В России ожидается небывалый урожай зерна, срочно нужны новые суда для экспорта

Экономика

Минсельхоз РФ опубликовал прогноз на урожай зерновых в 2022 году. По данным ведомства, количество собранного зерна будет на уровне максимальных показателей.

В России ожидается небывалый урожай зерна, срочно нужны новые суда для экспорта

Уже очевидно, что прошлогодний уровень урожайности зерновых будет превышен. Но для преодоления всемирного продовольственного кризиса пшеницу необходимо импортировать, а с этим есть сложности.

По словам главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева, его ведомство, совместно со специалистами Минпромторга и Минтранса, прорабатывает возможность приобретения и строительства новых судов, чтобы осуществлять экспорт продовольствия из России.

"Совместно с иностранными партнёрами и коллегами из других ведомств занимаемся вопросом и в целом находим необходимые решения", — заявил Патрушев.

Текущая мировая ситуация сильно осложняет логистику. России стоит перестать надеяться на международных партнёров, а обзавестись собственным достаточным торговым флотом.

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Автор: Антон Уткин
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