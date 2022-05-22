МИД Италии: в мире начнется "продовольственная" война из-за украинской пшеницы

Миру грозит масштабная "продовольственная" война, если не удастся решить проблему с поставкой зерна из Украины, предупредил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.

По словам министра, аналитики в один голос предсказывают скорый дефицит пшеницы и зерновых, пока не будет создан защищённый коридор для их вывоза морем с территории Украины. Существующие сухопутные маршруты Ди Майо в интервью изданию La Stampa назвал "слишком сложными".

"Иначе это кончится не просто продовольственным кризисом, а продовольственной войной с огромными последствиями", — уверен глава МИД.

До начала спецоперации Вооружённых сил РФ Россия и Украина занимали треть мирового рынка пшеницы и ячменя, обеспечивали почти 75% масла подсолнечника и 20% кукурузы. Нарушенные логистические цепочки привели к тому, что в Европе и США резко подорожало зерно, и его стоимость продолжает расти.