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Автор Евгения Васильева

"Газпром Экспорт" прекратит поставки газа финской Gasum

Экономика

Российская госкорпорация "Газпром Экспорт" остановит передачу топлива финской Gasum. Об этом рассказали в отечественной компании.

Как отметили представители "Газпром Экспорта", поставки возобновят, если клиент оплатит газ в рублях. С 21 мая этого года компания не станет отправлять Gasum голубое топливо.

"По состоянию на конец рабочего дня 20 мая "Газпром экспорт" не получил от "Газум" платёж за поставки газа в апреле", — подчеркнули в российской корпорации.

Gasum в свою очередь сообщала, что заменит газ из РФ эстонским ресурсом. По информации финской компании, пропускную способность газопровода Balticconnector нельзя назвать высокой.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник)
газпром финляндия
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