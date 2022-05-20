Российская госкорпорация "Газпром Экспорт" остановит передачу топлива финской Gasum. Об этом рассказали в отечественной компании.
Как отметили представители "Газпром Экспорта", поставки возобновят, если клиент оплатит газ в рублях. С 21 мая этого года компания не станет отправлять Gasum голубое топливо.
"По состоянию на конец рабочего дня 20 мая "Газпром экспорт" не получил от "Газум" платёж за поставки газа в апреле", — подчеркнули в российской корпорации.
Gasum в свою очередь сообщала, что заменит газ из РФ эстонским ресурсом. По информации финской компании, пропускную способность газопровода Balticconnector нельзя назвать высокой.
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