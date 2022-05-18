Поставки российского газа могут быть прекращены в Финляндию уже в мае

По информации, имеющейся в распоряжении финского поставщика энергоресурсов Gasum импорт российского газа в страну должен быть остановлен уже в ночь на 21 мая. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

"Gasum считает, что существует реальный риск прекращения поставок природного газа по контракту компании и что, скорее всего, импорт природного газа из России в Финляндию прекратится либо поздно вечером в пятницу, 20 мая, либо в субботу, 21 мая 2022 года", — сказано в релизе.

При этом в самой компании заявили, что никаких сведений о прекращении поставок топлива к ним не поступало ни от "Газпром экспорта", ни от российского посредника, занимающегося транспортировкой энергоресурсов.

Ввиду сказанного Gasum будет стараться летом заменить российский газ поставками из других источников, в частности, используя для этой цели газопровод Balticconnector. При этом финны признают, что пропускная способность этого газопровода невысока, поэтому вопрос замены российского энергоресурса не может быть решён просто.