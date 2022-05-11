Страны Балтии отказались от газа из РФ, чтобы купить российский газ у финнов

Власти прибалтийских государств неоднократно заявляли, что отказываются от импорта природного газа из России. В Вильнюсе, в частности, подчёркивали, что более не будут его покупать. Прямые поставки в Литву, Латвию и Эстонию остановились в апреле. Но в реальности всё несколько сложнее.

В Финляндии ранее тоже неоднократно заявляли, что откажутся от импорта российского газа. Тем более, что, по заверениям властей этой страны, поставки из России были не слишком значительными. Однако в мае Финляндия увеличила импорт российского газа почти в три раза по сравнению с апрелем. И часть этого газа поставляется в прибалтийские государства.

По данным платформы операторов газотранспортных систем стран ЕС ENTSOG, с 1 мая Финляндия резко увеличила импорт российского газа. Если в апреле среднесуточные поставки составляли 1,4 млн кубометров, то в мае они выросли до четырёх миллионов.

При этом начались поставки газа по интерконнектору из Финляндии в Эстонию. В апреле их не было, а в мае они составляют около одного миллиона кубометров в сутки, сообщает EurAsia Daily. Очевидно, что это российский газ, поскольку откуда бы ещё финнам взять такие объёмы для поставок в Эстонию?

Это создаёт видимость того, что прибалтийские государства не импортируют газ из России и не признают новую схему расчётов за его поставки в рублях. При этом в Латвии за первые майские дни получили газ напрямую из России порядка трёх миллионов кубометров.

Частично те объёмы природного газа, которые прибалтийские государства получали из России, компенсируются за счёт поставок сжиженного природного газа. Терминал расположен в Клайпеде. По данным оператора Klaipedos Nafta, в мае в страну должны прийти три танкера СПГ с общим грузом около 330 млн кубометров.

Отметим, ранее платить за поставки газа из России в рублях отказалась Польша. После чего власти этой страны объявили о том, что более не будут покупать газ в России. Ежегодные объёмы поставок природного газа из России в Польшу составляли примерно десять миллиардов кубометров.

При этом после остановки поставок из России Польша резко нарастила закупки газа в Германии. В конце апреля "Газпром" сообщил, что Польша покупает российский газ через Германию.

В начале мая официальный представитель российской компании Сергей Куприянов заявил, что Германия прекратила физический реверс российского газа в Польшу по газопроводу "Ямал — Европа".

"Однако немедленно возник виртуальный реверс для Польши из появившихся заявок потребителей Италии и Франции, которые обеспечиваются по польскому коридору. Мы это видим и фиксируем", — отмечал Куприянов.

Очевидно, что такой вариант будет активно использоваться и в дальнейшем. Что едва ли помешает при этом делать заявления о прекращении импорта газа из России.

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