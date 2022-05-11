Эксперт Кургузов: граждане РФ найдут способ обойти запреты Google Play

Россияне найдут способ обойти запреты Google Play, заявил исполнительный директор "Оборот.ру" Иван Кургузов, комментируя Pravda.Ru заявление Google о блокировке скачиваний и обновлений платных приложений в России.

По словам Кургузова, то, что сейчас делает Google, — это часть общего курса санкций. В компании, возможно, заметили, что пользователи из РФ нашли способ обходить их запреты и хотят сделать так, чтобы граждане РФ не могли скачивать даже платные приложения и обновления для них. Также усиление запретов Google Кургузов связывает с наращиванием антироссийских санкций.

"Изначальную идею своих санкций Google приводит к более высокой эффективности вне зависимости, хорошо это или плохо по отношению к обычным людям", — отметил Кургузов.

По мнению Кургузова те, кому нужны будут платные приложения, найдут способ обходить запреты.

"В тот момент, когда сигнал будет поступать с русского IP, этого скачивания не получится. Я думаю, что через VPN это будут делать", — сказал эксперт.

С 10 марта компания Google уже отключила для пользователей из России возможность совершать покупки в своем онлайн-магазине. Бесплатные приложения остались доступными.