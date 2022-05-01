ФССП России возбудило дело о взыскании с Google более 7 млрд рублей. Компания проигнорировала решение суда и не удалила запрещённую информацию.
Российские контролирующие ведомства не раз предупреждали Google, что компании грозит крупный штраф, если она откажется удалять противоправную информацию. В конце 2021 года Таганский суд Москвы признал корпорацию виновной в нарушении российского законодательства и назначил ей оборотный штраф.
Согласно КоАП РФ, американская компания должна была заплатить от 1/20 до 1/10 дохода за прошлый календарный год, но делать это добровольно Google отказался, срок истек 19 марта.
Если Федеральной службе судебных приставов РФ не удастся взыскать с корпорации наложенный судом штраф, возможна полная блокировка всех принадлежащих Google интернет-площадок на территории России.
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