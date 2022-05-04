Финансист Коган: текущий курс доллара некомфортен для бюджета РФ и экспортёров

Текущая ситуация на валютном рынке мало что означает, ведь значительное превышение экспорта над импортом толкает рубль вверх. Об этом заявил финансист Высшей школы экономики Евгений Коган, комментируя в интервью Pravda.Ru падение курса доллара ниже 69 рублей.

По словам эксперта, многие люди не могут купить валюту из-за административных ограничений, действующих в РФ. Одновременно с этим, пояснил специалист, у страны есть достаточно большой объём валютной выручки, которую нужно продавать на торгах.

"Такой курс некомфортен для страны, для её бюджета и для экспортёров. Считаю, довольно скоро тренд изменится. Я думаю, что в ближайшее время в РФ начнут снимать административные ограничения. Но пока они действуют, рубль может укрепиться. Это всё в руках Центробанка и российских экспортёров. Сейчас с импортом беда, поэтому очень трудно понять, кто же будет приобретать валюту. Всё это влияет на текущий курс доллара", — отметил Коган.

4 мая в начале валютных торгов на Мосбирже курс доллара впервые с июня 2020 года опустился до 68,63 рубля.