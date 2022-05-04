Курс доллара в начале торгов на Мосбирже опустился ниже 69 рублей

В начале валютных торгов на Мосбирже в среду, 4 мая, курс доллара впервые с июня 2020 года опустился ниже 69 рублей (до 68,63 рубля).

Курс евро упал ниже 73 рублей, свидетельствуют данные торгов. Аналогичные показатели наблюдались в марте прошлого года.

При этом долларовый индекс РТС превысил 1100 пунктов впервые с 8 апреля 2022 года. Индекс Мосбиржи на открытии торгов падает на 0,04%, а РТС растёт на 0,33%.

Кроме того, курс доллара расчётами "завтра" к 10:05 по московскому времени падает на 1,46 рубля (до 69,50 рубля), а курс евро — на 1,31 рубля (до 73,34 рубля).

Ранее обозреватель Jacobin Бранко Марцетич заявил, что беспрецедентные санкции, введённые США в отношении России, могут подорвать мировое господство доллара.