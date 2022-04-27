Гагарин: западные санкции приведут к утрате монополии доллара и евро

Руководитель Экспертного клуба Свердловской области, профессор кафедры политических наук УрФУ, доктор философских наук Анатолий Гагарин прокомментировал изданию Pravda.Ru слова премьер-министра Польши о том, что российская экономика устойчива к санкциям.

"Пока мы видим, что Россия, к сожалению, неплохо справляется с санкциями", — заявил Моравецкий на пресс-конференции.

Гагарин заявил, что уже не считает пакеты антироссийских санкций. По его словам, Россия идёт по пути импортозамещения и постепенно будет становиться независимой от тех товаров, которые поставлялись недружественными странами.

Профессор УрФУ вспомнил, что подобные решения уже были приняты в 2014 году, но тогда они были "половинчатыми". Сейчас же, по мнению Гагарина, РФ поставила перед собой цели перейти на самоокупаемость или закупать необходимые товары в Азии и на Востоке. Гагарин предположил, что это приведёт к изменению всех экономических потоков.

"Я думаю, что мы будем наблюдать перестройку вообще всех экономических, финансовых и сырьевых потоков. И они будут переориентироваться из Европы именно в сторону Азии и Востока, что, кстати, они приветствуют с большим воодушевлением, потому что это предполагает мощный рост их экономики", — сказал Гагарин.

Гагарин полагает, что сейчас Россия будет выстраивать новые экономические отношения. Сюда входит и оплата товаров страновыми валютами. Эксперт заявил, что это сильно ударит по доллару и евро.

"Юань, рупия и рубль — три основных валюты, которые будут сейчас задавать тон. Это предполагает, прежде всего, утрату монополий доллара и евро", — заявил Гагарин.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий признал устойчивость российской экономики перед западными санкциями.