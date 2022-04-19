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Автор Антон Уткин

Эксперт из Чехии: после эмбарго на русский газ "живые позавидуют мёртвым"

Экономика

Отказ от российских углеводородов вызовет катастрофу в экономике Чехии. Страна абсолютно зависима от энергоносителей из России, а значит остановятся заводы и замерзнут люди, считает чешский эксперт в энергоотрасли Иван Новески.

Эксперт из Чехии: после эмбарго на русский газ "живые позавидуют мёртвым"

Чехия почти полностью зависит от российских энергоносителей с начала 1970-х годов, то есть уже полвека, напомнил Иван Новески в интервью чешскому изданию Parlamentní listy. Если власти решатся ввести запрет на газ из России, уже грядущей зимой чешские граждане будут замерзать в своих домах.

"Возможно, их сочтут счастливчиками, потому что может прийти день, когда живые позавидуют мёртвым", — уточнил специалист.

Еще задолго до холодов полностью остановится вся работающая промышленность страны, отметил Новески. Российский газ необходим автомобильным сборочным предприятиям, стекольным заводам, фабрикам, производящим удобрения. Без углеводородов из России остановится транспорт, что приведёт к "полному коллапсу всего государства".

По мнению Ивана Новески, всерьёз рассуждать о немедленном эмбарго на русский газ — это или преступление, или сумасшествие.

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Автор: Антон Уткин
Темы чехия
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