Введение запрета на поставки российского газа приведёт к снижению уровня жизни в Европе, что спровоцирует многочисленные бунты. Об этом заявил политолог и экономист из Франции Александр дель Валль.
В статье для журнала Valeurs actuelles он отметил, что эмбарго на энергоресурсы из РФ "разорит Европу". По его словам, санкции, принятые против Москвы из-за спецоперации на Украине, "обернутся кошмаром" для европейцев.
"Когда они не смогут отапливать жилища и резко упадёт их покупательная способность, повсюду начнутся бунты", — считает эксперт.
Как подчеркнул экономист, лидеры европейских стран допустят серьёзную ошибку, если перестанут закупать самый дешёвый и безопасный газ. Кроме того, Александр дель Валль полагает, что Европе не нужно отказываться от поставок российского продовольствия и удобрений, так как это приведёт к "глубоким кризисам".
Эксперт убеждён: в случае полного отказа от российского газа цены в европейских магазинах достигнут рекордных показателей.
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