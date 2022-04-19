Экономист Валль: в Европе начнутся бунты в случае отказа от российского газа

Введение запрета на поставки российского газа приведёт к снижению уровня жизни в Европе, что спровоцирует многочисленные бунты. Об этом заявил политолог и экономист из Франции Александр дель Валль.

В статье для журнала Valeurs actuelles он отметил, что эмбарго на энергоресурсы из РФ "разорит Европу". По его словам, санкции, принятые против Москвы из-за спецоперации на Украине, "обернутся кошмаром" для европейцев.

"Когда они не смогут отапливать жилища и резко упадёт их покупательная способность, повсюду начнутся бунты", — считает эксперт.

Как подчеркнул экономист, лидеры европейских стран допустят серьёзную ошибку, если перестанут закупать самый дешёвый и безопасный газ. Кроме того, Александр дель Валль полагает, что Европе не нужно отказываться от поставок российского продовольствия и удобрений, так как это приведёт к "глубоким кризисам".

Эксперт убеждён: в случае полного отказа от российского газа цены в европейских магазинах достигнут рекордных показателей.