Аналитики: в состав "кризисной корзины" россиян вошли контактные линзы и гречка

Сервис сравнения товаров и их стоимости Price.ru провёл исследование и рассказал о "кризисной продовольственной корзине" граждан России. Выяснилось, что с 28 февраля по 27 марта этого года спрос на прокладки, контактные линзы, гречку, корм для питомцев и сахар увеличился в несколько раз.

По информации специалистов, россияне на 256% чаще стали покупать гречку. Спрос на кукурузную крупу вырос на 24%, перловку — на 7%. Также популярными оказались следующие продукты:

сахар и соль (+37%),

картофель (+31%),

растительное масло (+11%).

"Спрос снизился на орехи (-17%) и фрукты (-16%), алкоголь (-15%), шоколад (-14%) и мясо (-11%)", — сообщили эксперты сервиса, передаёт РИА Новости.

Ранее экономист Николай Кульбака спрогнозировал десятилетний кризис в России. Причиной послужит падение ВВП РФ более 10%, предупредил специалист.