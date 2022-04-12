Экономист Николай Кульбака предупредил, что прогноз Счётной палаты РФ о снижении уровня ВВП более чем на 10% является минимальной оценкой. На самом деле этот показатель варьируется от 10% до 30%, подчеркнул эксперт.
Как отметил специалист, россияне пострадают из-за роста цен. Также падение российского ВВП, по словам экономиста, в первую очередь негативно скажется на следующих группах:
"Мы входим в очень тяжёлый, длительный кризис, из которого страна будет, возможно, выходить на протяжении десятилетия", — предупредил Кульбака, слова которого приводит NEWS.ru.
Вместе с этим собеседник издания сказал, что в нашей стране рыночная экономика, поэтому пока не стоит бояться голода и невозможности приобрести одежду. Такая ситуация возможна, если власти РФ решат регулировать стоимость товаров, заключил специалист.
Ранее экономист Андрей Быстров в разговоре с Pravda.Ru предрёк снижение дохода и жизненного уровня россиян на фоне падения ВВП РФ.
"Надо готовиться, я думаю, к снижению жизненного уровня населения. Жизнь ухудшится. Если на 10% ВВП падает, доходы населения уменьшаются пропорционально этому", — объяснил эксперт.
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