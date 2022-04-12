Экономист спрогнозировал десятилетний кризис на фоне падения ВВП РФ более 10%

Экономист Николай Кульбака предупредил, что прогноз Счётной палаты РФ о снижении уровня ВВП более чем на 10% является минимальной оценкой. На самом деле этот показатель варьируется от 10% до 30%, подчеркнул эксперт.

Как отметил специалист, россияне пострадают из-за роста цен. Также падение российского ВВП, по словам экономиста, в первую очередь негативно скажется на следующих группах:

сфера услуг,

работающие с иностранными партнёрами,

ретейлеры,

использующие зарубежные запчасти.

"Мы входим в очень тяжёлый, длительный кризис, из которого страна будет, возможно, выходить на протяжении десятилетия", — предупредил Кульбака, слова которого приводит NEWS.ru.

Вместе с этим собеседник издания сказал, что в нашей стране рыночная экономика, поэтому пока не стоит бояться голода и невозможности приобрести одежду. Такая ситуация возможна, если власти РФ решат регулировать стоимость товаров, заключил специалист.

Ранее экономист Андрей Быстров в разговоре с Pravda.Ru предрёк снижение дохода и жизненного уровня россиян на фоне падения ВВП РФ.

"Надо готовиться, я думаю, к снижению жизненного уровня населения. Жизнь ухудшится. Если на 10% ВВП падает, доходы населения уменьшаются пропорционально этому", — объяснил эксперт.