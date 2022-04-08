EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Евгения Васильева

Диетолог: сыр и рыба помогают избавиться от желания съесть много сладкого

Здоровье

Диетолог Евгений Арзамасцев рассказал, чем заменить сладкие продукты. По данным специалиста, в этом вопросе помогут сложные углеводы и пища, в которой содержится хром.

Диетолог: сыр и рыба помогают избавиться от желания съесть много сладкого

"Организму не хватает энергии. Именно поэтому, так как энергию проще получить из простых углеводов, то есть из сахара, организм будет тянуть именно на сахар", — объяснил врач в беседе с Москвой 24.

Он подчеркнул, что сложные углеводы необходимо употреблять хотя бы один раз в день. То есть человеку, который стремится отказаться от сладостей и не страдать из-за этого, важно есть крупы, пояснил эксперт. В качестве примера Арзамасцев привёл гречку, кускус и булгур.

По словам диетолога, хром позволяет клеткам быстрее получать сахар. Поэтому важно, чтобы в рационе были сыр, рыба и мясо, отметил специалист. Также он раскрыл способ борьбы со стрессом, из-за которого люди обычно хотят съесть много сладкого. Как заявил эксперт, необходимо не забывать о магнии и витамине B6.

Ранее гастроэнтеролог Нурия Дианова предостерегла от употребления готовых сладостей. По информации врача, они повышают риск возникновения рака кишечника.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Елена Андреева
Темы нурия дианова правильное питание
Sberbank
Новости
Памятные знаки в честь юбилея Московской битвы передадут в музеи — Сергунина
Георгиевской ленты мало: в Молдавии запретят показ фильмов о ВОВ
Пушилин не смог сказать, когда будет освобождён Мариуполь
Минобороны РФ назвало местом пуска ВСУ "Точки-У" по Краматорску район Доброполья
Бедрос Кирокоров находится в реанимации
Курс евро упал до уровня июня 2020 года
МИД Финляндии разрешил вернуть ранее задержанные предметы искусства из музеев РФ
Московские технологические стартапы представят свои альтернативы импорту
Мы молимся за Путина и русских: храбрая бабушка вернула воину ВСУ пакет с едой
Диетолог: сыр и рыба помогают избавиться от желания съесть много сладкого
Популярное
Мир. Новости мира
Баширов: освобождение офицеров НАТО из Мариуполя должно быть публичным

Выпуск НАТОвских военных может стать переломным моментом в информационной войне

Баширов: освобождение офицеров НАТО из Мариуполя должно быть публичным
Эксперты обсуждают судьбу офицеров НАТО, окружённых в Мариуполе
Военные новости
Эксперты обсуждают судьбу офицеров НАТО, окружённых в Мариуполе
Мир. Новости мира
Офицеры НАТО из Мариуполя вышли на связь – просят выпустить из котла
Политика. Новости и аналитика
Барщевский: Страну ждёт колоссальный рост коррупции
Александр Шторм РФ не стала изгоем и сокрушит Украину, признали западные СМИ Александр Шторм Усам Оздемиров Санкции не работают: сделает ли Запад правильные выводы? Усам Оздемиров Игорь Буккер Global Times: ЕС между молотом и наковальней Игорь Буккер
Мир. Новости мира
Депутат Госдумы Шеремет: освобождённые регионы Украины ждёт новое будущее
Мир. Новости мира
Конгрессмен Джексон: слабоумие Байдена стало угрозой нацбезопасности США
Зеленский оскандалился на выступлении с членами "Азова"* перед греками
Мир. Новости мира
Зеленский оскандалился на выступлении с членами "Азова"* перед греками
Последние материалы
Памятные знаки в честь юбилея Московской битвы передадут в музеи — Сергунина
Георгиевской ленты мало: в Молдавии запретят показ фильмов о ВОВ
Пушилин не смог сказать, когда будет освобождён Мариуполь
Минобороны РФ назвало местом пуска ВСУ "Точки-У" по Краматорску район Доброполья
Бедрос Кирокоров находится в реанимации
Курс евро упал до уровня июня 2020 года
МИД Финляндии разрешил вернуть ранее задержанные предметы искусства из музеев РФ
Московские технологические стартапы представят свои альтернативы импорту
Мы молимся за Путина и русских: храбрая бабушка вернула воину ВСУ пакет с едой
Диетолог: сыр и рыба помогают избавиться от желания съесть много сладкого
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников