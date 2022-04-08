Диетолог: сыр и рыба помогают избавиться от желания съесть много сладкого

Диетолог Евгений Арзамасцев рассказал, чем заменить сладкие продукты. По данным специалиста, в этом вопросе помогут сложные углеводы и пища, в которой содержится хром.

"Организму не хватает энергии. Именно поэтому, так как энергию проще получить из простых углеводов, то есть из сахара, организм будет тянуть именно на сахар", — объяснил врач в беседе с Москвой 24.

Он подчеркнул, что сложные углеводы необходимо употреблять хотя бы один раз в день. То есть человеку, который стремится отказаться от сладостей и не страдать из-за этого, важно есть крупы, пояснил эксперт. В качестве примера Арзамасцев привёл гречку, кускус и булгур.

По словам диетолога, хром позволяет клеткам быстрее получать сахар. Поэтому важно, чтобы в рационе были сыр, рыба и мясо, отметил специалист. Также он раскрыл способ борьбы со стрессом, из-за которого люди обычно хотят съесть много сладкого. Как заявил эксперт, необходимо не забывать о магнии и витамине B6.

Ранее гастроэнтеролог Нурия Дианова предостерегла от употребления готовых сладостей. По информации врача, они повышают риск возникновения рака кишечника.