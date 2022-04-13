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Автор Юлия Миленина

Депутат Госдумы Черняк предложил наказать ушедшие из РФ иностранные компании

Экономика

Демонстративный уход иностранных компаний с российского рынка не должен остаться безнаказанным. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Алексей Черняк.

Депутат Госдумы Черняк предложил наказать ушедшие из РФ иностранные компании

По его мнению, иностранные предприятия проявляют неуважение к гражданам РФ, которые доверяли их продукции.

"Это не должно остаться безнаказанным. Необходимо реальное экономическое наказание для недружественных компаний за их поведение", — отметил Черняк в интервью РИА Новости.

Он предложил внести в "недружественный список" в том числе и IT-компании, покинувшие РФ. Как пояснил парламентарий, такое решение позволит в дальнейшем исключить их возвращение на российский рынок.

Черняк считает, что в России можно принять законодательный акт, запрещающий иностранному бизнесу работать на территории государства в течение десяти лет с возможностью увеличения этого срока. Политик убеждён: подобный механизм будет "хорошим стимулом" для развития отечественных предприятий.

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Автор: Юлия Миленина
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