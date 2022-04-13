Демонстративный уход иностранных компаний с российского рынка не должен остаться безнаказанным. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Алексей Черняк.
По его мнению, иностранные предприятия проявляют неуважение к гражданам РФ, которые доверяли их продукции.
"Это не должно остаться безнаказанным. Необходимо реальное экономическое наказание для недружественных компаний за их поведение", — отметил Черняк в интервью РИА Новости.
Он предложил внести в "недружественный список" в том числе и IT-компании, покинувшие РФ. Как пояснил парламентарий, такое решение позволит в дальнейшем исключить их возвращение на российский рынок.
Черняк считает, что в России можно принять законодательный акт, запрещающий иностранному бизнесу работать на территории государства в течение десяти лет с возможностью увеличения этого срока. Политик убеждён: подобный механизм будет "хорошим стимулом" для развития отечественных предприятий.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Морские пехотинцы ВСУ добровольно приняли участие в совместной операции НМ ДНР по эвакуации донбасского офицера