Депутат Госдумы Черняк предложил наказать ушедшие из РФ иностранные компании

Демонстративный уход иностранных компаний с российского рынка не должен остаться безнаказанным. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Алексей Черняк.

По его мнению, иностранные предприятия проявляют неуважение к гражданам РФ, которые доверяли их продукции.

"Это не должно остаться безнаказанным. Необходимо реальное экономическое наказание для недружественных компаний за их поведение", — отметил Черняк в интервью РИА Новости.

Он предложил внести в "недружественный список" в том числе и IT-компании, покинувшие РФ. Как пояснил парламентарий, такое решение позволит в дальнейшем исключить их возвращение на российский рынок.

Черняк считает, что в России можно принять законодательный акт, запрещающий иностранному бизнесу работать на территории государства в течение десяти лет с возможностью увеличения этого срока. Политик убеждён: подобный механизм будет "хорошим стимулом" для развития отечественных предприятий.