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Автор Антон Куликов

Счёт на миллиарды: сколько теряют западные компании, уходя из России

Экономика

Постепенно проясняется картина того, сколько потеряют западные компании после ухода из России. Очевидно, что потери для них будут весьма значительными.

Счёт на миллиарды: сколько теряют западные компании, уходя из России

Вот, например, британско-нидерландская компания Shell начинает списывать российские активы. В прошлом году их объём в совместных предприятиях с "Газпромом" и "Газпром-нефтью" и газопроводе "Северный поток-2" составил три миллиарда долларов, а в секторе нефтепереработки и сбыте нефтепродуктов (downstream) — 400 миллионов, сообщает агентство "Прайм".

"На конец 2021 года внеоборотные активы Shell в России составляли около трёх миллиардов долларов… на конец 2021 года внеоборотные активы компании Shell в downstream в России составляли около 0,4 миллиарда долларов. Ожидается, что эти решения… повлияют на балансовую стоимость соответствующих активов и приведут к признанию обесценения в 2022 году", — говорится в годовом отчёте компании.

Компания Shell объявила о выходе из совместных предприятий и проектов в России в конце февраля. Кроме того, она оказалась в числе тех западных компаний, которые объявили о намерении прекратить заключение новых сделок на покупку российских нефти и газа.

"Если не будет других указаний правительств, мы немедленно прекращаем закупки российской сырой нефти на спотовом рынке и не будем продлевать срочные контракты. Одновременно, в тесной консультации с правительствами, мы изменим нашу цепочку поставок сырой нефти, чтобы исключить российские объёмы", — было сказано в заявлении гендиректора Shell Бена ван Бердена.

Об оборотах иностранных компаний в России помогут составить мнение следующие данные: за год 50 крупнейших иностранных компаний заработали в нашей стране 7,1 триллиона рублей.

Это данные за 2020-й, "пандемийный", год. Причём лидерами по заработку были компании не из энергетического сектора, а машиностроительные, табачные, торговые компании. Многие из них в данный момент объявили, что сворачивают или приостанавливают деятельность в России.

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Автор: Антон Куликов, Редактор: Людмила Черткова
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