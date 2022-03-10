Счёт на миллиарды: сколько теряют западные компании, уходя из России

Постепенно проясняется картина того, сколько потеряют западные компании после ухода из России. Очевидно, что потери для них будут весьма значительными.

Вот, например, британско-нидерландская компания Shell начинает списывать российские активы. В прошлом году их объём в совместных предприятиях с "Газпромом" и "Газпром-нефтью" и газопроводе "Северный поток-2" составил три миллиарда долларов, а в секторе нефтепереработки и сбыте нефтепродуктов (downstream) — 400 миллионов, сообщает агентство "Прайм".

"На конец 2021 года внеоборотные активы Shell в России составляли около трёх миллиардов долларов… на конец 2021 года внеоборотные активы компании Shell в downstream в России составляли около 0,4 миллиарда долларов. Ожидается, что эти решения… повлияют на балансовую стоимость соответствующих активов и приведут к признанию обесценения в 2022 году", — говорится в годовом отчёте компании.

Компания Shell объявила о выходе из совместных предприятий и проектов в России в конце февраля. Кроме того, она оказалась в числе тех западных компаний, которые объявили о намерении прекратить заключение новых сделок на покупку российских нефти и газа.

"Если не будет других указаний правительств, мы немедленно прекращаем закупки российской сырой нефти на спотовом рынке и не будем продлевать срочные контракты. Одновременно, в тесной консультации с правительствами, мы изменим нашу цепочку поставок сырой нефти, чтобы исключить российские объёмы", — было сказано в заявлении гендиректора Shell Бена ван Бердена.

Об оборотах иностранных компаний в России помогут составить мнение следующие данные: за год 50 крупнейших иностранных компаний заработали в нашей стране 7,1 триллиона рублей.

Это данные за 2020-й, "пандемийный", год. Причём лидерами по заработку были компании не из энергетического сектора, а машиностроительные, табачные, торговые компании. Многие из них в данный момент объявили, что сворачивают или приостанавливают деятельность в России.

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