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Автор Дмитрий Плотников

Володин: "Завтра там уже должен быть не McDonald’s, а "У дяди Вани"

Политика

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин сегодня,10 марта заявил, что завтра состоится пленарное заседание по обсуждению и принятию мер по поддержке россиян и отечественного бизнеса в условиях санкций Запада.

Володин: "Завтра там уже должен быть не McDonald’s, а "У дяди Вани"

Спикер Госдумы отметил, что надо принимать решения, которые сделают Россию сильнее и защитят граждан.

Володин коснулся и вопроса национализации иностранных компаний, которые  заявили о сворачивании работы в РФ.

"Уходит Макдональдс? Ну и хорошо, закрывайтесь. Только завтра там уже должен быть не McDonald’s, а "У дяди Вани", — сказал спикер ГД об уходе сетей питания.

Но только мы начинаем говорить, что примем решение и проведем национализацию, потому что у нас ответственность перед людьми, моментально Госдепартамент США заявляет: "Мы не позволим это сделать", удивляется Володин.

"Вы нам другого выхода не оставили. Вы сами взяли и зарубежные компании фактически поставили перед выбором: либо они уходят и разоряются, либо они остаются. Остаться вы им не разрешаете. А мы что должны в этой ситуации делать? Конечно, мы должны думать о своей стране, о людях, чтобы цены не росли, чтобы рабочие места были", — подытожил Председатель ГД.

Вячеслав Володин также отметил важность консолидации всех политических сил Госдумы в нынешних условиях.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Олег Артюков
Темы госдума вячеслав володин
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