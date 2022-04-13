Китайский эксперт в сфере экономики Сюй Полин проанализировав эффект антироссийских санкций коллективного Запада, пришёл к выводу, что в мире началась перестройка "международной валютной системы". И запустило этот процесс появление "газового рубля", который имеет все шансы привести к краху доллара и евро.
Сюй Полин отметил, что санкции США и ЕС не выполнили основную задачу — в кратчайшие сроки разрушить экономику России. Не помогло ничего:
В ответ Москва, отмечает китайский эксперт, сделала всего один шаг — ввела в обращение "газовый рубль", который, хотя и не эквивалентен нефтедоллару, но само его существование означает "перелом системы".
"Во — первых, евро потерпел серьезный удар.
Во-вторых, международная расчетно — резервная система суверенных кредитных валют на основе доллара США и евро, сформированная после Бреттон — Вудской системы, претерпит серьезные изменения. Более конкурентоспособные международные валюты входят в систему, и более конкурентоспособные расчетные системы неизбежны", — поясняет Полин.
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