Россия может восстановить авиационный парк через 5 лет, заявил эксперт

Эксперт в сфере коммерческой авиации Роман Гусаров сообщил, что Россия сможет в течение пяти лет восстановить парк самолетов, которые ранее отозвали европейские лизингодатели, если будет выпускать по 70 пассажирских самолётов МС-21.

В 2008 году США и Евросоюз впервые ввели санкции против России, которые затронули самолетостроение и гражданскую авиацию. За 14 лет РФ удалось наладить серийное производство самолётов, которое было почти утеряно после распада СССР, и создать отечественные машины, способные конкурировать с корпорациями Boeing и Airbus

По словам главы отраслевого портала Avia.ru Романа Гусарова, Россия полтора десятилетия развивала производственную базу, покупала станки и готовила специалистов, чтобы теперь запустить серийное производство новых воздушных судов, состоящих полностью из российских комплектующих.

Гусаров отметил, что на создание нового самолёта уходит примерно 8-10 лет.

"Например, МС-21, который в будущем будет самым распространенным нашим самолетом, создается 10 лет, преодолевая санкции. Для него уже разработан отечественный двигатель, разработчики всех систем — наши отечественные предприятия", — сообщил эксперт в беседе с ФАН.

Он добавил, что за четыре года Россия может выйти на производство 70 самолетов в год.