Лётчик объяснил, что не так с законом о регистрации взятых в лизинг самолётов

Закон, дающий возможность регистрировать права на иностранные самолёты, взятые в лизинг российскими авиакомпаниями, а также выдавать им российские сертификаты летной годности, подписан с огромным опозданием. И при этом его будет не так просто реализовать, заявил Pravda.Ru заслуженный пилот СССР, член Общественного совета Росавиации и Ространснадзора Олег Смирнов.

По словам эксперта, над реализацией закона надо будет очень серьёзно поработать всем тем же чиновникам, которые разрушали гражданское самолетостроение. Он отметил, что мало просто зарегистрировать самолет в России, хотя это процедура юридическая и непростая. Проблема в том, что нас лишили комплектующих запасных частей и составляющих самолёта. И если Airbus и Boeing будут зарегистрированы не на островах, а в Санкт-Петербурге или в Казани, то мало что изменится.

"Ведь запчастей как не было, так и не будет их. Boeing и Airbus запрещено поставлять запасные части для технического обслуживания самолета. А самолет без технического обслуживания — это не самолет. Это шифоньер или стул, или стол. Самолет требует ежедневного, ежечасного, когда он на земле, технического обслуживания по жёстким установленным международным авиационным законам. Этот вопрос остается открытым. Нам не поставляются механизмы", — объяснил лётчик.

Он добавил, что шаг этот правильный, однако сделан с опозданием на 30 лет и с негативностью импортозамещения. А для того чтобы решиться на такой смелый шаг, надо было за эти годы организовать выпуск запасных частей и для Boeing и Airbus. А ещё лучше обратить внимание на те самолёты, которые были до этого в России, заключил собеседник издания.

Ранее, 14 марта, Владимир Путин подписал федеральный закон, дающий возможность регистрировать права на иностранные самолеты, взятые в лизинг российскими авиакомпаниями, а также выдавать им российские сертификаты лётной годности.

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