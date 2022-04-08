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Автор Ольга Лебедева

"Минимум полгода" - Мишустин о сроках восстановления пошатнувшейся экономики

Экономика

Российская экономика в настоящее время находится в самой сложной ситуации за последние три десятилетия, но Запад не преуспеет в своих попытках изолировать страну, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Государственной Думе.

"Минимум полгода" - Мишустин о сроках восстановления пошатнувшейся экономики

По его словам, России потребуется не менее шести месяцев, чтобы восстановить свою экономику от воздействия беспрецедентной волны западных санкций.

"Экономике нужно время, чтобы восстановиться. Невозможно при таком ударе не иметь хотя бы полугода на восстановление”, — сказал Мишустин, комментируя предложения депутатов о создании в России реальной и работающей системы импортозамещения.

Премьер пояснил, что правительство предпринимает все возможные меры для поддержки предприятий, создания новых производственных цепочек и стимулирования занятости.

"Бизнес, со своей стороны, также должен адекватно оценивать свои возможности, — отметил МИшустин. — Ситуация открыла новые возможности для бизнеса, поскольку иностранные компании, покидающие Россию, освободят место для отечественных".

Глава правительства напомнил также, что у Москвы есть союзники и партнеры, с которыми она будет продолжать работать, и есть те, кто хочет строить здесь бизнес:

"Власти продолжат поддерживать инвесторов, в том числе иностранных, планирующих укреплять сотрудничество с партнерами по ЕАЭС.

У нас есть мощный стимул организовать либо полное импортозамещение в нашей стране, либо найти новые цепочки в дружественных странах. Мы это прекрасно понимаем, и вся наша политика направлена на это”, — подчеркнул он.

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Автор: Ольга Лебедева
Темы экономика михаил мишустин
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