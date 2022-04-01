EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Евгения Васильева

Минпромторг РФ призвал отказаться от кассовых чеков

Экономика

Замруководителя Минпромторга РФ Виктор Евтухов выступил за отмену обязательной выдачи бумажных кассовых чеков. Об этой инициативе политик рассказал Федеральной налоговой службе.

Минпромторг РФ призвал отказаться от кассовых чеков

Евтухов предложил предоставлять чек только тем покупателям, которые этого хотят. По словам замруководителя министерства, стоимость кассовой ленты на фоне массового ухода западных корпораций и антироссийских санкций увеличилась. Также политик рассказал о последствиях высоких цен на этот товар.

"Такое увеличение стоимости приведёт к росту издержек розничной торговли в год приблизительно на 30 млрд рублей", — сказал Евтухов, слова которого приводят "Известия".

По мнению ФАС, данная реформа предотвратит возникновение несправедливой конкуренции. Некоторые компании могут не выдавать чек и направить ложные данные о выручке, то есть не платить налоги полностью, объяснили в службе.

Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сказал, что Россия откажется поставлять продукты недружественным государствам. Также политик отметил: в РФ достаточно товаров, чтобы удовлетворить внутренние потребности страны.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Ольга Алексеева
Темы россия виктор евтухов дмитрий медведев
Sberbank
Новости
Руководство ЕС выразило сожаление по поводу российских контрсанкций
Сатановский посмеялся над "познаниями" Зеленского в географии
Евросоюз: контрсанкции России не имеют ясных критериев, меры нельзя оспорить
ТАСС: Россия и Украина продолжат переговоры в пятницу
В банках Латвии заморозили около 55 млн евро из-за антироссийских санкций
В Венгрии не готовы менять дешёвый российский газ на дорогой американский
Иностранные специалисты получат бессрочный вид на жительство в РФ
Биатлонист Фуркад порвал французский флаг, чтобы сделать из него российский
Садальский обратился к артистам, "лезущим в политику"
"Царьград" отдаст компенсацию от Google на нужды спецоперации РФ
Популярное
Силовые структуры
Кадыров выложил видео с пленными из ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров выложил ролик, на котором пленные украинские военные осуждают своё руководство.

Кадыров выложил видео с пленными из ВСУ
Рогозин попрощался с Еленой Малышевой: "Будем скучать"
Общество
Рогозин попрощался с Еленой Малышевой: "Будем скучать"
Силовые структуры
Армия РФ планирует крупнейшую операцию со времен Великой Отечественной войны
Мир. Новости мира
Украина попросила Польшу и страны Балтии закрыть границы с РФ и Белоруссией
Усам Оздемиров Санкции и рубль: Запад увяз в экономической войне с Россией Усам Оздемиров Ирина Шлионская Что на самом деле случилось с эсминцем "Элдридж"? Ирина Шлионская Игорь Буккер В Европе начали подозревать, что санкции против России действуют как-то не так Игорь Буккер
Мир. Новости мира
Times: Китай задумался о создании "поезда судного дня"
Экономика и бизнес
Аналитик: поставки газа в ЕС за рубли на 100 процентов поддержат нацвалюту
Экономист Савинский: курс рубля будет расти после перевода расчётов в нацвалюту
Экономика и бизнес
Экономист Савинский: курс рубля будет расти после перевода расчётов в нацвалюту
Последние материалы
Руководство ЕС выразило сожаление по поводу российских контрсанкций
Сатановский посмеялся над "познаниями" Зеленского в географии
Евросоюз: контрсанкции России не имеют ясных критериев, меры нельзя оспорить
В банках Латвии заморозили около 55 млн евро из-за антироссийских санкций
ТАСС: Россия и Украина продолжат переговоры в пятницу
В Венгрии не готовы менять дешёвый российский газ на дорогой американский
СПГ не для всех: только 15% автобусов смогут заправляться в Петербурге без проблем
Иностранные специалисты получат бессрочный вид на жительство в РФ
Биатлонист Фуркад порвал французский флаг, чтобы сделать из него российский
Садальский обратился к артистам, "лезущим в политику"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников