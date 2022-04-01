Минпромторг РФ призвал отказаться от кассовых чеков

Замруководителя Минпромторга РФ Виктор Евтухов выступил за отмену обязательной выдачи бумажных кассовых чеков. Об этой инициативе политик рассказал Федеральной налоговой службе.

Евтухов предложил предоставлять чек только тем покупателям, которые этого хотят. По словам замруководителя министерства, стоимость кассовой ленты на фоне массового ухода западных корпораций и антироссийских санкций увеличилась. Также политик рассказал о последствиях высоких цен на этот товар.

"Такое увеличение стоимости приведёт к росту издержек розничной торговли в год приблизительно на 30 млрд рублей", — сказал Евтухов, слова которого приводят "Известия".

По мнению ФАС, данная реформа предотвратит возникновение несправедливой конкуренции. Некоторые компании могут не выдавать чек и направить ложные данные о выручке, то есть не платить налоги полностью, объяснили в службе.

Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сказал, что Россия откажется поставлять продукты недружественным государствам. Также политик отметил: в РФ достаточно товаров, чтобы удовлетворить внутренние потребности страны.