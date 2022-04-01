EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Юлия Миленина

Медведев: РФ будет поставлять продукты и сельхозкультуры только странам-друзьям

Экономика

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия продолжит поставлять продовольствие и сельскохозяйственные культуры только странам-друзьям.

Медведев: РФ будет поставлять продукты и сельхозкультуры только странам-друзьям

В своём Telegram-канале он подчеркнул: такие государства смогут приобретать товары у РФ как за рубли, так и за свою национальную валюту в "согласованных пропорциях".

"Не будем поставлять наши продукты и сельхозпродукцию нашим недругам. И покупать у них ничего не будем, хотя и так не покупаем с 2014 года, но список запрещённых к ввозу продуктов можно ещё и расширить", — пояснил Медведев.

По его словам, у России достаточно своих продуктов, чтобы обеспечить внутренние потребности страны. При этом, как отметил политик, государство продолжит следить за стоимостью товаров в магазинах и оказывать системную помощь аграриям.

"Наше продовольствие — наше тихое оружие. Тихое, но грозное", — предупредил зампред Совбеза, добавив, что от поставок РФ зависит безопасность многих стран.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон сообщил, что после введения антироссийских санкций над миром нависла угроза нехватки продовольствия.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева
Темы дмитрий медведев
Sberbank
Новости
Глава ЕК обвинила Газпром в нежелании больше зарабатывать
МЧС: на нефтебазе в Белгороде после удара ВСУ загорелись резервуары с топливом
Кулеба в Польше обсудил возможность отправки на Украину миротворцев НАТО
Медведев: РФ будет поставлять продукты и сельхозкультуры только странам-друзьям
Украинский трюк "отказа от газа" могут повторить в масштабах Европы
Американцам разрешили ставить "крестик" в графу "пол" паспорта
Губернатор Белгородской области: пожар на нефтебазе — из-за авиаудара ВСУ
Эксперт из ФРГ Клюге: Россия получит рекордные доходы от продажи газа
СК: влиятельные военные ВСУ обвиняются в геноциде русскоязычных в Донбассе
Директор ФЭР: Япония умеет считать деньги, поэтому остаётся в проекте Сахалин-2
Популярное
Силовые структуры
Кадыров выложил видео с пленными из ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров выложил ролик, на котором пленные украинские военные осуждают своё руководство.

Кадыров выложил видео с пленными из ВСУ
Рогозин попрощался с Еленой Малышевой: "Будем скучать"
Общество
Рогозин попрощался с Еленой Малышевой: "Будем скучать"
Силовые структуры
Армия РФ планирует крупнейшую операцию со времен Великой Отечественной войны
Мир. Новости мира
Украина попросила Польшу и страны Балтии закрыть границы с РФ и Белоруссией
Ирина Шлионская Что на самом деле случилось с эсминцем "Элдридж"? Ирина Шлионская Игорь Буккер В Европе начали подозревать, что санкции против России действуют как-то не так Игорь Буккер Любовь Степушова Херсонская народная республика на пороге создания и объединения с РФ Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Times: Китай задумался о создании "поезда судного дня"
Экономика и бизнес
Экономист Савинский: курс рубля будет расти после перевода расчётов в нацвалюту
Наёмники на Украине рассказали о своей службе: "Это ад"
Силовые структуры
Наёмники на Украине рассказали о своей службе: "Это ад"
Последние материалы
Глава ЕК обвинила Газпром в нежелании больше зарабатывать
МЧС: на нефтебазе в Белгороде после удара ВСУ загорелись резервуары с топливом
Кулеба в Польше обсудил возможность отправки на Украину миротворцев НАТО
Медведев: РФ будет поставлять продукты и сельхозкультуры только странам-друзьям
Украинский трюк "отказа от газа" могут повторить в масштабах Европы
Американцам разрешили ставить "крестик" в графу "пол" паспорта
Губернатор Белгородской области: пожар на нефтебазе — из-за авиаудара ВСУ
Эксперт из ФРГ Клюге: Россия получит рекордные доходы от продажи газа
СК: влиятельные военные ВСУ обвиняются в геноциде русскоязычных в Донбассе
Директор ФЭР: Япония умеет считать деньги, поэтому остаётся в проекте Сахалин-2
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников