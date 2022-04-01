Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия продолжит поставлять продовольствие и сельскохозяйственные культуры только странам-друзьям.
В своём Telegram-канале он подчеркнул: такие государства смогут приобретать товары у РФ как за рубли, так и за свою национальную валюту в "согласованных пропорциях".
"Не будем поставлять наши продукты и сельхозпродукцию нашим недругам. И покупать у них ничего не будем, хотя и так не покупаем с 2014 года, но список запрещённых к ввозу продуктов можно ещё и расширить", — пояснил Медведев.
По его словам, у России достаточно своих продуктов, чтобы обеспечить внутренние потребности страны. При этом, как отметил политик, государство продолжит следить за стоимостью товаров в магазинах и оказывать системную помощь аграриям.
"Наше продовольствие — наше тихое оружие. Тихое, но грозное", — предупредил зампред Совбеза, добавив, что от поставок РФ зависит безопасность многих стран.
Ранее французский лидер Эммануэль Макрон сообщил, что после введения антироссийских санкций над миром нависла угроза нехватки продовольствия.
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