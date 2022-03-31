Дональд Туск: цена на хлеб в Польше скоро взлетит в четыре раза

Перебои с поставками зерна из России и Украины, на которые приходится 30% мирового экспорта пшеницы и 20% экспорта кукурузы, привели к росту мировых цен на продовольствие.

В Польше стоимость хлеба может вырасти в четыре раза к концу этого года, считает глава оппозиционной партии "Гражданская платформа", экс-премьер-министр Дональд Туск.

По его словам, велика вероятность того, что самый дешёвый хлеб в стране может стоить 10 злотых (около 202 рублей) уже к концу текущего года.

Сейчас цена обычной буханки хлеба весом 0,5 кг в Польше составляет около 2,2-2,6 злотых (примерно 53 рубля).

Туск заявил, что во избежание такого развития событий правительство должно организовать поддержку польских сельхозпроизводителей:

“Судьба всех польских семей в этом году во многом зависит от того, как вам удастся помочь польским фермерам”, - сказал он.

Европейские фермеры уже устраивают массовые протесты из-за резкого роста цен на энергоносители и удобрения. Ассоциация фермеров Германии предупредила, что хлеб скоро может стоить 10 евро.