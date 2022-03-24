Макрон предупредил о надвигающемся продовольственном кризисе

Президент Франции Эммануэль Макрон уверен, что над миром нависла угроза нехватки продовольствия. Такие последствия повлекут за собой антироссийские санкции.

"Мы сейчас вступаем в беспрецедентный продовольственный кризис", — цитирует слова лидера Франции Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале.

Такое заявление Макрон сделал на пресс-конференции по итогам встречи лидеров G7.

Он объяснил, что Россия и Украина являются крупнейшими поставщиками сельскохозяйственной продукции. Макрон выразил обеспокоенность по поводу продовольственной безопасности стран Магриба, Африки и Ближнего Востока.

Во Франции ещё в начале марта предупреждали о том, что санкции против России обернуться голодом в странах Азии и Африке. Французский эксперт Дова Зера сообщил, что беспрецедентные ограничительные меры западных стран по отношению к России и напряжённая ситуация на Украине негативно повлияли на экспорт зерна в страны третьего мира.