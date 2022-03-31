Житель ЕС указал на дефицит некоторых продуктов из-за антироссийских санкций

Житель Польши Ян Новак сообщил о подорожании товаров в европейских странах на фоне антироссийских санкций. По словам мужчины, в магазинах начали пропадать продукты питания.

"Антироссийская истерия стала идеей-фикс для Европы. А за идею, по-видимому, нужно страдать", — подчеркнул Новак.

Он рассказал, что в данный момент находится во Франции. По словам собеседника ФАН, власти Польши "сошли с ума". Новак выразил возмущение из-за игнорирования возрождения нацистской идеологии на территории Украины.

Вместе с этим собеседник издания заявил, что стоимость и без того дорогого бензина увеличилась. Также в Германии стало исчезать растительное масло, отметил Новак. Он объяснил ажиотажный спрос страхом местных жителей перед дефицитом продукта, который привозят из Украины и России.

Ранее лидер РФ Владимир Путин раскритиковал политику Запада после начала спецоперации Москвы по принуждению к миру. Из-за действий европейских лидеров в странах ЕС может начаться миграционный кризис, предупредил президент.